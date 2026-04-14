Двухрежимный монитор REDMI G Pro 32U 2026 оценен в 470 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G Pro 32U 2026, которая получила 31,5-дюймовую матрицу QD-Mini LED. Главной особенностью новинки стало два режима работы: с разрешением 4K при кадровой частоте 160 Гц и с Full HD при частоте обновления 320 Гц.

Монитор также характеризуется 1152 зонами локальной подсветки, пиковой яркостью 1600 нит, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, 100% покрытием AdobeRGB и 100% sRGB, заводской калибровкой с отклонением цвета ΔE < 1, коэффициентом отражения 2,6%, соответствием стандарту DisplayHDR 1000, поддержкой технологии Dolby Vision, системой HyperOS 3, двумя 5-Вт стереодинамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.0, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом USB Type-C с поддержкой 90-Вт зарядки, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена монитора составляет эквивалент 470 долларов.