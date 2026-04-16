Игровой монитор TCL 32X3A оценили в 95 тысяч рублей

Компания TCL пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 31,5- 32X3A, которая основана на 31,5-дюймовой панели OLED+ с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется технологией WOLED с глубоким чёрным цветом, 98,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом sRGB, точностью цветопередачи ΔE < 2, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков (8 бит + FRC), пиковой яркостью 1300 нит, антибликовым покрытием, кадровой частотой 240 Гц с разрешением 4K и 480 Гц в Full HD, временем отклика 0,03 мс (GtG), поддержкой AMD FreeSync Premium, двумя 5-Вт динамиками Bang & Olufsen и поддержкой пространственного звучания, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, разъемом USB Type-C с 90-Вт обратной зарядкой, USB-хабом, переключателем KVM и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 95 тысяч рублей.