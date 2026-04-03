Представлен двухрежимный монитор LG UltraGear evo GX9

Компания LG объявила о выходе сверхширокоформатного геймерского монитора UltraGear evo GX9 (39GX950B-B), который получил 39-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 5120:2160 точек (формат 5K2K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 1500R, плотностью пикселей 143 ppi, пиковой яркостью 1500 нит, поддержкой стандарта VESA DisplayHDR True Black 500, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией AI Scene Optimization, кадровой частотой 165 Гц с разрешением 5K2K и 330 Гц с WFHD, временем отклика 0,03 мс (GtG), поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, интерфейсами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с 90-Вт обратной зарядкой, а также 7-Вт стереодинамиками. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.