Представлен двухрежимный монитор LG UltraGear evo GX9

Компания LG объявила о выходе сверхширокоформатного геймерского монитора UltraGear evo GX9 (39GX950B-B), который получил 39-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 5120:2160 точек (формат 5K2K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 1500R, плотностью пикселей 143 ppi, пиковой яркостью 1500 нит, поддержкой стандарта VESA DisplayHDR True Black 500, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией AI Scene Optimization, кадровой частотой 165 Гц с разрешением 5K2K и 330 Гц с WFHD, временем отклика 0,03 мс (GtG), поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, интерфейсами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с 90-Вт обратной зарядкой, а также 7-Вт стереодинамиками. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.

Samsung представила портативный проектор The Freestyle+…
Компания Samsung объявила о выпуске портативного проектора The Freestyle+, который может похвастаться под…
144-Гц монитор ViewSonic VA27G11 оценили в 85 долларов…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью VA27G11, которая получила 27-дюймову…
Elgato выпустила громоздкую модель Stream Deck Plus XL…
После того, как в 2024 году компания Elgato превратила свой контроллер Stream Deck в более крупное решени…
Представлен 300-Гц монитор AOC 25G41SE/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 25G41SE/WS, которая получила 24,5-дюймовую м…
В России представлен монитор Acer Nitro KG273UW2…
На российском рынке появился новый геймерский монитор Acer Nitro KG273UW2. Он предлагает высокую скорость…
Представлен 320-Гц монитор AOC Q27G4SLM/WS …
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4SLM/WS, которая основана на 27-дюймовой…
345-Гц монитор Titan Legion X276S+ оценили в 215 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью X276S+, которая получила 27-дюймову…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor