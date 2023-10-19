180-Гц монитор AOC Agon AG275QXP оценен в $245

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon AG275QXP, которая обойдется на китайском рынке в 245 долларов. Новинка оснащается 27-дюймовой Nano IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс (GTG), поддержкой технологии синхронизации AdaptivSync, максимальной яркостью 400 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<2, настраиваемой подсветкой Light FX, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DP1.4, 3,5-мм аудиогнездом, регулируемой подставкой и настенным креплением VESA.