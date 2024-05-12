180-Гц монитор HKC G27H2 оценен в 170 долларов

Компания HKC представила в Китае геймерский монитор G27H2, который основан на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также может похвастаться кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 123% sRGB и 102% Adobe RG, поддержкой HDR 400, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и перевести экран в портретный режим, настенным креплением VESA, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора составляет 140 долларов.

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