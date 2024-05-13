180-Гц монитор KTC H24F8 оценен всего в 70 долларов

Компания KTC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью KTC H24F8, которая оценена на местном для производителя китайском рынке всего в 70 долларов. Новинка оснащается 23,8-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 180 Гц, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 97% охватом палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, временем отклика 1 мс, поддержкой синхронизации кадров NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, одним интерфейсом DP 1.4, двумя портами HDMI 2.0 и 3.5-мм гнездом для наушников или колонок.