180-Гц монитор Lenovo LOQ 32Q-10 оценили в 205 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов моделью LOQ 32Q-10, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется подсветкой WLED, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), статической контрастностью 3500:1, максимальной яркостью 300 нит, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 205 долларов.