280-Гц монитор Thunderobot JQ27F280L оценили в 160 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью JQ27F280L, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, максимальной яркостью 400 нит, 95% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и 99% охватом цветового пространства sRGB, точностью цветопередачи ΔE < 2, аппаратным снижением интенсивности синего света, поддержкой DC Dimming для устранения мерцания подсветки поддержкой Adaptive Sync, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона, поворот и переводом в портретный режим, скрытым держателем для наушников, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, одним портом USB-A и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 160 долларов.