Представлен двухрежимный монитор AOC K27U3F

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC K27U3F, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с двумя режимами работы. В первом панель работает в разрешении 5120:2880 точек с кадровой частотой 75 Гц, а во второй с разрешением 2560:1440 точек и частотой обновления до 300 Гц. Новинка также характеризуется максимальной яркостью 450 нит, статической контрастностью 1500:1, временем отклика (GtG) 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 96% охватом DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, интерфейсами HDMI 2.1 (FRL6) и DisplayPort 1.4, двумя портами USB Type-C (10 Гбит/с и поддержка 96-Вт зарядки USB Power Delivery), полнофункциональным разъемом USB Type-C с поддержкой 15 Вт PD, четырьмя портами USB Type-A со скоростью 10 Гбит/с, 3,5-мм аудиогнездом, металлической подставкой с регулировкой во всех направлениях и двумя 3-Вт стереодинамиками. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.