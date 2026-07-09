Представлен игровой монитор GIGABYTE GO27Q24G с WOLED-панелью

GIGABYTE представила на рынке свой новый игровой монитор GO27Q24G, оснащенный передовой WOLED-панелью. Эта 27-дюймовая модель с минимальными рамками сочетает в себе дисплей с высокой частотой обновления 240 Гц и разрешением QHD. Для обеспечения максимально плавного и четкого изображения даже в самых динамичных игровых баталиях, монитор поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium, которые устраняют разрывы картинки. В основе GO27Q24G лежит высококачественная WOLED-панель от LG Display, дополненная технологией MLA+ и глянцевым покрытием RealBlack Glossy. Уникальные возможности WOLED-технологии усилены фирменной разработкой GIGABYTE – HyperNits, а также комплексом специализированных игровых функций. Технология HyperNits интеллектуально оптимизирует яркость HDR-контента, сохраняя при этом превосходную детализацию в самых светлых областях изображения. Пользователь может выбрать один из двух режимов работы, адаптирующихся к условиям освещения: HyperNits High и HyperNits Medium.

Улучшенное качество изображения гармонично сочетается с тактическими функциями GIGABYTE, призванными повысить точность управления, что особенно важно для игроков в жанрах FPS и MOBA. Например, функция «Tactical Switch 2.0» позволяет моментально переключать разрешение и соотношение сторон экрана, «Ultra Clear» минимизирует размытие в движении, а «Black Equalizer» значительно улучшает видимость деталей в затемненных сценах. Для продления срока службы OLED-панели и предотвращения выгорания, монитор GO27Q24G снабжен системой AI OLED Care, использующей интеллектуальные алгоритмы. Кроме того, для обеспечения комфорта при длительном использовании, монитор сертифицирован UL на соответствие технологиям защиты зрения.