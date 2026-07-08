TCL представила геймерский монитор с двумя режимами работы

Компания TCL представила новый игровой монитор 27C2A с диагональю 27 дюймов — новинка получила технологию двойного режима отображения, которая обычно встречается в более дорогих моделях. Монитор работает в двух режимах — в стандартном варианте пользователи получают разрешение 4K (3840х2160 пикселей) с частотой обновления 160 Гц, что подходит для повседневной работы, просмотра мультимедиа и современных требовательных игр. При необходимости дисплей можно переключить в режим Full HD (1920х1080 пикселей), где частота обновления увеличивается до 320 Гц. Такой режим ориентирован на киберспортивные дисциплины и соревновательные онлайн-игры, где максимальная плавность изображения важнее высокого разрешения. В основе TCL 27C2A лежит QD-Mini LED-панель с 1196 зонами локального затемнения.

Благодаря большому количеству зон подсветки монитор способен эффективнее бороться с эффектом засветки вокруг ярких объектов по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями. Также производитель заявляет пиковую яркость до 1200 нит и наличие сертификата DisplayHDR 1000. 10-битная матрица обеспечивает охват 99% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, кроме того, каждый монитор проходит заводскую калибровку, а показатель точности цветопередачи Delta E составляет менее 2 баллов. Для геймеров предусмотрено время отклика 1 мс, также компания утверждает, что при использовании специальных режимов улучшения чёткости движения эффективное время отклика может снижаться до 0,2 мс.