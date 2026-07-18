180-Гц монитор MSI MAG 325CQPF E18 оценен в 290 долларов

Компания MSI объявила о выходе игрового монитора MAG 325CQPF E18, который получил 31,5-дюймовую изогнутую матрицу Rapid VA с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой до 180 Гц, временем отклика 0,5 мс (GtG), глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), статической контрастностью 3500:1, яркостью до 300 кд/м², отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, 111% покрытием цветовой палитры sRGB, 85% Adobe RGB и 85% DCI-P3, технологией снижения уровня синего света Less Blue Light, технологией AMD FreeSync, сертификацией HDR Ready, одним интерфейсом DisplayPort 1.4a, двумя портами HDMI 2.0b, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона от -5° до 15°, поворота до 30° в обе стороны и высоты до 100 см, настенным креплением VESA 100:100 мм и замком Kensington. Цена монитора составила 290 долларов.