180-Гц монитор REDMI G24Q оценили в 110 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G24Q, которая основана на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 180 Гц, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс (GtG), статической контрастностью 1000:1, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также настенным креплением VESA. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 110 долларов. Ранее производитель выпустил модель REDMI Monitor G25 300Hz с 24,5-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей и кадровой частотой 300 Гц.