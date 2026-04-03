Представлен 320-Гц монитор AOC AG326UZD2

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AG326UZD2, которая получила 31,5-дюймовую QD-OLED-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат UHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB, точностью цветопередачи в sRGB – Delta-E < 1, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, яркостью 300 нит в режиме SDR и 515 нит в HDR (APL 10%), антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (48 Гбит/с), одним портом DisplayPort 2.1 (80 Гбит/с), 3,5-мм гнездом для наушников, переключателем KVM, одним разъемом USB-C, одним восходящим USB-B и двумя USB-A с пропускной способностью до 5 Гбит/с, гибкой регулируемой подставкой и фирменной подсветкой Light FX. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрывается.