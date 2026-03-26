Рынок OLED-мониторов вырос та 92%

По данным TrendForce, мировые поставки OLED-мониторов в 2025 году достигли 2,7 миллиона устройств, показав рост на 92 процента по сравнению с предыдущим годом. Основным драйвером такого скачка стали агрессивные акции брендов в четвёртом квартале. Особенно популярными оказались 27-дюймовые модели с разрешением QHD и частотой 240 Гц благодаря удачному соотношению цены и возможностей, а выход версий на 280 Гц дополнительно подогрел интерес к рынку. В 2026 году ожидается дальнейший рост — примерно на 51 процент, поскольку производители продолжат активно выпускать новые модели и усиливать маркетинг. Среди брендов лидером по итогам 2025 года стала ASUS, заняв 21,6% рынка. Компания смогла выйти вперёд после того, как обогнала Samsung в третьем квартале. Линейки ROG, ProArt и ZenScreen показали сильные позиции сразу в нескольких сегментах — от игровых флагманов до решений для создателей контента и мобильной работы.

Samsung заняла второе место с долей 19,3%. Успех обеспечили хорошие продажи новых 27-дюймовых моделей с частотой 180 Гц, а также активные акции в конце года, особенно для 49-дюймовых и 27-дюймовых UHD-мониторов. Компания продолжает уверенно конкурировать как в массовом, так и в премиальном сегментах. Третье место досталось MSI с долей 13,1%. Бренд активно усиливает позиции на рынке OLED-геймерских мониторов, делая ставку на быстрые обновления моделей и широкий ассортимент в разных ценовых категориях. Это уже даёт свои плоды.