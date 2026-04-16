Представлен QD-OLED-монитор GIGABYTE MO32U24

GIGABYTE представила свой новый игровой монитор MO32U24, призванный установить новые стандарты в индустрии. Эта 32-дюймовая модель обладает разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц, что гарантирует беспрецедентную плавность изображения. В основе устройства лежит QD-OLED панель, дополненная инновационной плёнкой Advanced ObsidianShield. Эта технология не только усиливает глубину чёрного и контрастность, но и сохраняет потрясающую насыщенность и яркость цветов. Фирменная система улучшения качества изображения, работающая с HDR- и SDR-контентом, позволяет в полной мере раскрыть потенциал OLED-дисплея, а продвинутые тактические функции обеспечивают мгновенную и точную реакцию в играх. MO32U24 использует возможности OLED-технологии благодаря плёнке Advanced ObsidianShield, которая увеличивает воспринимаемую глубину чёрного на 40% и поддерживает яркие цвета даже при сильном окружающем освещении. Покрытие с твёрдостью 3H повышает практичность монитора в ежедневном использовании, увеличивая его устойчивость к царапинам в 2,5 раза. Сертификация VESA ClearMR 13000 и время отклика всего 0,03 мс (GTG) исключают размытие в движении, гарантируя кристальную чёткость картинки.

Монитор MO32U24 предлагает интеллектуальную адаптацию изображения под различные задачи. В режиме HDR фирменная технология HyperNits увеличивает пиковую яркость до 1300 нит, сохраняя детализацию в светлых областях, и регулирует яркость в зависимости от условий освещения в режимах High и Medium. Для SDR-контента функция «AI Picture Mode» автоматически подбирает оптимальные параметры отображения в реальном времени, исходя из пользовательского сценария. В соревновательных играх тактические элементы, такие как «Tactical Switch 2.0» для быстрого изменения размера экрана и соотношения сторон, «Ultra Clear» для минимизации размытия в движении и «AI Black Equalizer» для автоматического повышения видимости деталей в тёмных сценах, обеспечивают игровое преимущество. Для обеспечения стабильной работы монитор оснащён бесшумной пассивной системой охлаждения с графеновой термоплёнкой. Кроме того, технология «AI OLED Care» помогает минимизировать риск выгорания пикселей, продлевая срок службы устройства.
