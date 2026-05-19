LG представила геймерский монитор UltraGear 25G590B

Если пользователю сложно выбрать между высокой частотой обновления и высоким разрешением, новый игровой монитор LG может решить эту проблему. Монитор под названием UltraGear 25G590B стал первым официально анонсированным монитором с нативной частотой обновления 1000 Гц при разрешении 1920х1080 пикселей. До этого модели с частотой 1000 Гц ограничивались максимум 720p, но 24,5-дюймовая IPS-панель LG лишена этого недостатка. Компания заявляет, что монитор ориентирован на киберспортсменов, которым нужна максимальная отзывчивость в соревновательных играх. Примечательно, что компания LG пока не раскрыла цену UltraGear 25G590B и точную дату начала продаж — известно лишь, что монитор выйдет во второй половине 2026 года.

Также компания упомянула минималистичную подставку, встроенный держатель для гарнитуры и настраиваемую подсветку. И, разумеется, не обошлось без ИИ-функций. UltraGear 25G590B получил встроенные игровые ИИ-возможности, которые должны помочь геймеру побеждать. Функция AI Scene Optimization автоматически подстраивает параметры изображения в зависимости от жанра игры, делая картинку более реалистичной и глубокой. А AI Sound отвечает за более точное пространственное звучание и улучшенную передачу голосового общения в игре при использовании совместимой гарнитуры. По словам LG, данные ИИ-функции дополняют сверхвысокую скорость монитора и делают его идеальной платформой для соревновательного гейминга.
