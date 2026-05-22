Philips представила уникальный двухсторонний монитор

Название монитора Philips 24B2D5300 Business Monitor может звучать скучно и слишком формально, но сам монитор получил необычную особенность, которую редко встретишь на рынке — экраны с двух сторон. Такое решение особенно пригодится тем, кто постоянно разворачивает дисплей к собеседнику — например, менеджерам автосалонов при показе конфигураций автомобиля или врачам во время консультаций с пациентами. Впрочем, для коворкингов и совместной работы такая конструкция тоже может оказаться полезной. Монитор оснащён двумя 23,8-дюймовыми LCD-панелями, расположенными спина к спине. Разрешение каждого дисплея составляет 1920х1080 пикселей при частоте обновления 120 Гц. Для подключения предусмотрены два порта USB Type-C с поддержкой передачи питания и два HDMI.

В большинстве случаев монитор будет использоваться с одним компьютером, выводя одинаковую картинку на обе стороны. Однако дисплеи могут работать и независимо друг от друга — например, одна сторона будет показывать информацию для клиента, а вторая — служебные данные для сотрудника. С размещением такого монитора могут возникнуть сложности, поскольку его нельзя установить на подвижный кронштейн. Тем не менее Philips предусмотрела поворотную подставку с вращением на 180 градусов, благодаря чему дисплей можно быстро развернуть и проверить, что отображается с другой стороны. Стоимость пока что под вопросом, но она явно будет очень высокой, так как устройство уникальное в своём роде.