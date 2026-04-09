Белый игровой монитор GIGABYTE MO27Q2A ICE с QD-OLED-панелью

GIGABYTE выходит на рынок с новым игровым монитором MO27Q2A ICE, который может похвастаться белым исполнением и передовой QD-OLED-панелью. Это совершенно новый уровень для бренда, предлагающий разрешение QHD в сочетании с частотой обновления 280 Гц. Экран диагональю 27 дюймов с OLED-матрицей и разрешением 2560×1440 обеспечивает невероятную плавность изображения благодаря частоте 280 Гц и минимальному времени отклика в 0,03 мс (GtG). Это гарантирует кристальную четкость даже в самых динамичных игровых сценах. Соответствие стандарту VESA ClearMR 15000 подтверждает минимизацию размытости движения. Монитор MO27Q2A ICE соответствует стандарту DisplayHDR True Black 400, охватывая 99% цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 2. Максимальная яркость в режиме HDR Peak 1000 достигает 1000 нит, что обеспечивает выдающийся контраст и истинно глубокий черный цвет. Для избавления от визуальных артефактов экран надежно работает с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, предотвращая разрывы изображения.

Эта модель создана для геймеров, ценящих расширенные возможности управления изображением, улучшающие тактическое преимущество. Функция Ultra Clear с технологией вставки черного кадра (BFI) существенно сглаживает шлейфы движения. При подключении к игровым консолям с частотой 120 Гц, она значительно повышает четкость движения, приближая его качество к удвоенной частоте обновления. Tactical Switch 2.0 предлагает мгновенное переключение между соотношениями сторон 16:9, 4:3 и 5:4, а также возможность уменьшения активной области дисплея до 24 дюймов для лучшей концентрации в шутерах. Технология VRR Anti-Flicker тонко регулирует диапазон переменной частоты обновления, чтобы минимизировать мерцание и обеспечить максимальный комфорт при интенсивном игровом процессе. Для обеспечения долговечности и стабильной работы в течение длительного времени предусмотрена система AI OLED Care, которая интеллектуально управляет обновлением пикселей, снижая вероятность выгорания. Инновационная конструкция включает графеновую термопленку и полностью пассивную, бесшумную систему охлаждения. Монитор MO27Q2A ICE объединяет в себе высочайшую частоту обновления, превосходную цветопередачу и специализированные игровые функции, которые помогают управлять визуальным восприятием. Этот монитор станет отличным выбором для тех, кто ищет максимальную скорость, полное погружение в игровой мир и эстетичный белый дизайн, идеально дополняющий светлые интерьеры.
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
