Белый игровой монитор GIGABYTE MO27Q2A ICE с QD-OLED-панелью

Эта модель создана для геймеров, ценящих расширенные возможности управления изображением, улучшающие тактическое преимущество. Функция Ultra Clear с технологией вставки черного кадра (BFI) существенно сглаживает шлейфы движения. При подключении к игровым консолям с частотой 120 Гц, она значительно повышает четкость движения, приближая его качество к удвоенной частоте обновления. Tactical Switch 2.0 предлагает мгновенное переключение между соотношениями сторон 16:9, 4:3 и 5:4, а также возможность уменьшения активной области дисплея до 24 дюймов для лучшей концентрации в шутерах. Технология VRR Anti-Flicker тонко регулирует диапазон переменной частоты обновления, чтобы минимизировать мерцание и обеспечить максимальный комфорт при интенсивном игровом процессе. Для обеспечения долговечности и стабильной работы в течение длительного времени предусмотрена система AI OLED Care, которая интеллектуально управляет обновлением пикселей, снижая вероятность выгорания. Инновационная конструкция включает графеновую термопленку и полностью пассивную, бесшумную систему охлаждения. Монитор MO27Q2A ICE объединяет в себе высочайшую частоту обновления, превосходную цветопередачу и специализированные игровые функции, которые помогают управлять визуальным восприятием. Этот монитор станет отличным выбором для тех, кто ищет максимальную скорость, полное погружение в игровой мир и эстетичный белый дизайн, идеально дополняющий светлые интерьеры.