1MORE выпустила беспроводные наушники PistonBuds Pro с технологией QuietMax ANC

1MORE, глобальная компания по производству акустических систем премиум-класса, представила новое дополнение к своей знаменитой серии PistonBuds, представив свои новые беспроводные наушники PistonBuds Pro.

Как и в предыдущих версиях, 1MORE PistonBuds, собственный режим сопротивления шуму от ветра (WNR) 1MORE, помогает улавливать микрофонный шум, вызванный слабым или умеренным ветром. Также в наушниках присутствует режим прозрачности. PistonBuds Pro также предлагают гибридное активное шумоподавление до 38 дБ без снижения качества звука высокой четкости. PistonBuds Pro поддерживают игровой режим с малой задержкой, предлагающий практически нулевую задержку звука и видео. Интеллектуальный алгоритм 1MORE DNN работает вместе с 4 микрофонами (по 2 в каждом наушнике), благодаря чему ваш собеседник будет слышать вас четко и без помех.
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