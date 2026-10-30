Представлены беспроводные наушники JBL Wave Beam 3

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Wave Beam 3, которая получила 8-миллиметровые динамические излучатели. Новинка также характеризуется системой активного шумоподавления с интеллектуальным переключением между режимами, четырьмя микрофонами для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с поддержкой LE Audio и Auracast, а также одновременным сопряжением с двумя устройствами, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, корпусом массой 39,1 грамма, чёрной, белой, зелёной, оранжевой, фиолетовой и голубой расцветками корпуса, временем автономной работы до 40 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы) и временем полной зарядок около 2 часов. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 65 долларов.