Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Clip

Компания OnePlus объявила о глобальном выпуске своих первых наушников в форм-факторе клипсы OnePlus Buds Clip. Новинка характеризуется адаптивной дугой из никель-титанового сплава, массой наушника 5,2 грамма, конструкцией Bean & Ball для надежной фиксации и равномерного распределения давления, сертификатом TÜV Rheinland Comfortable Fit, симметричной конструкцией без определения левого и правого наушника, 11-мм низкочастотным и 9-мм высокочастотным динамиками, двумя отдельными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП), поддержкой Hi-Res Audio Wireless и аудиокодека LHDC, 6-нанометровым аудиочипом с поддержкой ИИ, шестью микрофонами с алгоритмами ИИ, временем автономной работы до 9,5 часа и до 40 часов с учетом зарядного кейса, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, поддержкой Bluetooth 6.1 и функцией ИИ-перевода в реальном времени для смартфонов OnePlus.

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