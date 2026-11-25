Представлены беспроводные наушники Edifier W200BT Go

Компания Edifier пополнила ассортимент спортивных беспроводных наушников моделью W200BT Go, которая получила форм-фактор с шейным ободком. Новинка характеризуется защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, черной, серой и оранжевой расцветками корпуса, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0, сертификацией аудио высокого разрешения Hi-Res Wireless, поддержкой аудиокодеков LDAC, AAC и SBC, функции шумоподавления на базе искусственного интеллекта, временем автономной работы до 30 часов и поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 7 часов воспроизведения музыки). Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 21 доллара.