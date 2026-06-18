Обзор SVEN AP-B751MV. Беспроводные наушники с активным шуомоподавлением на каждый день

Классические беспроводные наушники SVEN AP-B751MV обеспечивают длительное время автономной работы, выполнены в складной конструкции, поддерживают гибридное активное шумоподавление, индивидуальные настройки с помощью приложения и функцию «Найди меня». Обзор может быть интересен для тех, кто ищет универсальную гарнитуру на каждый день, как для домашней, так и уличной эксплуатации.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает аудиокабель с плетеной оплеткой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Классическая конструкция для наушников накладного типа с выверенными линиями в строгом черном цвете. Внешняя поверхность матовая, приятная тактильно и не загрязняется при контакте с руками.

Широкое оголовье с мягкой вставкой со внутренней стороны. Предусмотрено изменение длины оголовья, направляющие выполнены из стали, есть насечки, фиксирующие выбранное положение.

Шарнир на котором зафиксированы чашки позволяет поворачивать их на 90 градусов и складывать. В сложенном состоянии поместятся даже в компактную сумочку.

SVEN AP-B751MV с защитой IPx4. Это подстрахует от выхода от строя во время внезапно начавшегося летнего дождя.

Чашки овальной формы, на внешней стороне каждой из них дополнительный микрофон, отвечающий за ANC. Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем внутри. Полностью обхватывают ушную раковину, обеспечивая дополнительно к активной шумоизоляции дают пассивную.

Для зарядки используется USB-C, выведенный на боковой грани левой чашки. Есть аудиоразъем под проводное подключение к источнику сигнала, например ноутбуку.

Софт

Управление с помощью группы механических кнопок, местоположение которых хорошо определяется слепым методом. Переключение треков, изменение громкости, ответ на входящий вызов, постановка воспроизведения на паузу, смена режима активного шумоподавления.Гарнитурой можно управлять с помощью приложения SmartLife, известной экосистемы умного дома. После сопряжения, в приложении стало доступно предложение добавить наушники в аккаунт.

Тесты

С помощью приложения идет переключение режимами ANC, управление эквалайзером с предустановленной библиотекой профилей и ручкой корректировкой. Доступна функция «Найди меня» с отображением последнего активного места.Наушники поддерживают проводное и беспроводное подключения. На борту актуальный Bluetooth 6.0 со стабильным соединением на большом расстоянии и низким энергопотреблением. Для проводного соединения укомплектовали кабелем с плетенкой, длины которого будет достаточно для размещения плеера или смартфона в кармане или соединения с ноутбуком на рабочем столе.

Итоги

SVEN AP-B751MV поддерживают гибридную систему активного охлаждения. При эксплуатации в городе можно будет не отвлекаться на шум транспорта, разговоры и другой фон, сосредоточившись на прослушивании аудиокниг и музыки.За воспроизведение в наушниках в них отвечают 40-мм динамики с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Хороший и ровный звук под разный тип контента: книги, музыка, сериалы и фильмы. Достаточный запас по громкости. Отличные показатели автономной работы. По опыту хватало на неделю эксплуатации в типовом сценарии. Зарядка организована через распространённый USB-C.SVEN AP-B751MV – беспроводные наушники на каждый день в строгом внешнем исполнении, со складываемой конструкцией, приложением с настройками, длительным временем автономной работы.