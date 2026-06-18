Обзор SVEN AP-B751MV. Беспроводные наушники с активным шуомоподавлением на каждый день

Классические беспроводные наушники SVEN AP-B751MV обеспечивают длительное время автономной работы, выполнены в складной конструкции, поддерживают гибридное активное шумоподавление, индивидуальные настройки с помощью приложения и функцию «Найди меня». Обзор может быть интересен для тех, кто ищет универсальную гарнитуру на каждый день, как для домашней, так и уличной эксплуатации.

Обзор SVEN AP-B751MV

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает аудиокабель с плетеной оплеткой, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN AP-B751MV

Внешний вид

Классическая конструкция для наушников накладного типа с выверенными линиями в строгом черном цвете. Внешняя поверхность матовая, приятная тактильно и не загрязняется при контакте с руками.

внешний вид SVEN AP-B751MV

Широкое оголовье с мягкой вставкой со внутренней стороны. Предусмотрено изменение длины оголовья, направляющие выполнены из стали, есть насечки, фиксирующие выбранное положение.

внешний вид SVEN AP-B751MV

Шарнир на котором зафиксированы чашки позволяет поворачивать их на 90 градусов и складывать. В сложенном состоянии поместятся даже в компактную сумочку.

внешний вид SVEN AP-B751MV

SVEN AP-B751MV с защитой IPx4. Это подстрахует от выхода от строя во время внезапно начавшегося летнего дождя.

внешний вид SVEN AP-B751MV

Чашки овальной формы, на внешней стороне каждой из них дополнительный микрофон, отвечающий за ANC. Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем внутри. Полностью обхватывают ушную раковину, обеспечивая дополнительно к активной шумоизоляции дают пассивную.

внешний вид SVEN AP-B751MV

Для зарядки используется USB-C, выведенный на боковой грани левой чашки. Есть аудиоразъем под проводное подключение к источнику сигнала, например ноутбуку.

внешний вид SVEN AP-B751MV

Управление с помощью группы механических кнопок, местоположение которых хорошо определяется слепым методом. Переключение треков, изменение громкости, ответ на входящий вызов, постановка воспроизведения на паузу, смена режима активного шумоподавления.

Софт

Гарнитурой можно управлять с помощью приложения SmartLife, известной экосистемы умного дома. После сопряжения, в приложении стало доступно предложение добавить наушники в аккаунт.

софт SVEN AP-B751MV

С помощью приложения идет переключение режимами ANC, управление эквалайзером с предустановленной библиотекой профилей и ручкой корректировкой. Доступна функция «Найди меня» с отображением последнего активного места.

Тесты

Наушники поддерживают проводное и беспроводное подключения. На борту актуальный Bluetooth 6.0 со стабильным соединением на большом расстоянии и низким энергопотреблением. Для проводного соединения укомплектовали кабелем с плетенкой, длины которого будет достаточно для размещения плеера или смартфона в кармане или соединения с ноутбуком на рабочем столе.

тесты SVEN AP-B751MV

SVEN AP-B751MV поддерживают гибридную систему активного охлаждения. При эксплуатации в городе можно будет не отвлекаться на шум транспорта, разговоры и другой фон, сосредоточившись на прослушивании аудиокниг и музыки.

За воспроизведение в наушниках в них отвечают 40-мм динамики с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Хороший и ровный звук под разный тип контента: книги, музыка, сериалы и фильмы. Достаточный запас по громкости. Отличные показатели автономной работы. По опыту хватало на неделю эксплуатации в типовом сценарии. Зарядка организована через распространённый USB-C.

Итоги

SVEN AP-B751MV – беспроводные наушники на каждый день в строгом внешнем исполнении, со складываемой конструкцией, приложением с настройками, длительным временем автономной работы.
Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые …
Представлены наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro…
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 4 Pro, которая основана н…
Представлены наушники REDMI Buds 8…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8, которая получила 11-ми…
Soundcore представила наушники Liberty 5 Pro с ИИ…
Сегодня компания Anker представила новое поколение беспроводных наушников Soundcore Liberty Pro — модель …
Наушники Vivo TWS 5e оценили в 35 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5e, которая получила 11-миллиметро…
Официально: наушники Vivo TWS 5i готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что 27 апреля в Китае будут представлены беспроводные наушники TWS 5i. Производит…
Официально: наушники Vivo TWS 5 Pro готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что 26 июня в Китае будут представлены беспроводные наушники TWS 5 Pro. Производи…
Официально: наушники OnePlus Nord Buds 4 готовы к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Индии будут представлены беспроводные наушники Nord Bu…
Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANCОбзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколенияОбзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения
Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офисаОбзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor