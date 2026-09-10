Apple анонсировала новые наушники AirPods 5

Вчера компания Apple представила миру AirPods 5 — обновлённую версию модели AirPods 4, которая впервые вышла в 2024 году. Компания заявляет, что новые наушники получили лучшую в своём классе систему активного шумоподавления для открытой конструкции. AirPods 5 получили переработанную акустическую архитектуру, улучшенную систему адаптивного активного шумоподавления, которая обеспечивает на 50% более эффективное снижение шума по сравнению с AirPods 4, а также улучшенное качество звука. Вторая версия наушников получила управление непосредственно на ножке — впервые для открытой конструкции Apple.

Пользователь может регулировать громкость, проводя пальцем вверх или вниз по ножке. Кроме того, автономность увеличилась до 5 часов воспроизведения, что на 1 час больше, чем у AirPods 4 с активным шумоподавлением. В комплекте с этой версией также идёт беспроводной зарядный футляр, совместимый с зарядными устройствами Apple Watch и Qi. Стоит напомнить, что AirPods 4 стали первыми открытыми беспроводными наушниками Apple, которые выпускались в двух вариантах — с активным шумоподавлением и без него. Обе версии оснащались процессором H2, поддерживали управление с помощью нажатий и обеспечивали одинаковое качество звука. Несмотря на открытую конструкцию, AirPods 4 с активным шумоподавлением достаточно эффективно справляются с окружающим шумом. В новинке все эти преимущества сохранили, просто теперь она стала немного лучше и, конечно, дороже.
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