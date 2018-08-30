2 в 1. Блок питания Revolt X

Сегодня компания Phanteks объявила о создании первых в мире блоков питания, которые будут продаваться под брендом Revolt X.

Эти блоки питания будут поддерживаться до 2-х систем внутри одного корпуса на 1000 Вт и 1200 Вт. Данные блоки питания будут поставляться с 80 уровнями эффективности Platinum Efficiency и 12 летней гарантией от компании.

Серия Revolt X от Phantek будет полностью модульной, с отдельными разъемами для материнской платы и центрального процессора и для каждой подключенной системы.

Для продажи серия блоков питания Revolt X будет доступна в сентябре и стоимость будет составлять от 230 долларов.