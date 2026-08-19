Обзор и тесты XPG PROBE NOVA 700W. Недорогой блок питания с ATX 2.52

Обновленная серия XPG PROBE NOVA включает модели мощностями 600 и 700 Вт. Относятся к доступному ценовому сегменту, соответствует стандарту ATX 2.52 и сопровождается 3-летней гарантией от производителя. Относится к тому типу комплектующих, которые обеспечивают надежную и стабильную работу, не требуя к себе внимания.

Обзор и тесты XPG PROBE NOVA 700W

Комплектация

Поставляется в коробке с ярким оформлением. На лицевой стороне изображение сертификата 80 Plus Bronze. На обратной стороне данные по характеристикам.

комплектация XPG PROBE NOVA 700W

Внутри блок питания дополнительно защищен от тряски пупырчатой пленкой. Комплект включает силовой кабель, набор винтов и руководство пользователя.

Внешний вид

Оформление и исполнение корпуса привычно строгое. На крышке решетка гриль с логотипом бренда по центру. На боковые стороны нанесена наклейка с логотипом бренда и названием серии.

внешний вид XPG PROBE NOVA 700W

Тыльная сторона с вентиляционной решеткой. Рядом с тумблером питания размещена механическая кнопка питания.

внешний вид XPG PROBE NOVA 700W

На основание нанесена наклейка с нагрузочной таблицей и логотипом сертификата. На линию 12В – 648 Вт, 54А. 3.3В и 5В – 110 Вт, 17А и 19А соответственно.

внешний вид XPG PROBE NOVA 700W

XPG PROBE NOVA 700W с несъемным исполнением кабелей. Выведены все они из общего окошка с пластиковой окантовкой. Кабели с сечением 18 AWG, проблем с укладкой в корпусе с ними не возникнет.

внешний вид XPG PROBE NOVA 700W

Общий набор следующий:
  • ATX 24-пин, длина 50 см,
  • два CPU (EPS12V) на общем кабеле, 50+15 см,
  • два кабеля с PCIe 6+2, 50 см,
  • два кабеля по триSATA и одним MOLEX.
Здесь нет 12V-2x6, что с учетом ценового ориентирования и мощности проблемой не будет, при этом его отсутствие позволяет сохранить «вкусный» ценник для потребителя. Мощности 700 Вт будет достаточно до уровня Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070.

внешний вид XPG PROBE NOVA 700W

Внутренняя часть

внутренняя часть XPG PROBE NOVA 700W

На входе фильтр, два Y-конденсатора, один X-конденсатор. Плавкий передохранитель и NTC-термистор. Виды защит включают OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / SIP. Построен пуст на CWT GPM с групповой стабилизацией, однотактовым прямоходовым преобразователем и пассивным выпрямителем.

внутренняя часть XPG PROBE NOVA 700W

Высоковольтный конденсатор Teapo 400В 390 мКф. На алюминиевом радиаторе диодные сборки STPS30L60CT. В схемотехнике используются транзисторы Infineon, конденсаторы Teapo и Elite.

внутренняя часть XPG PROBE NOVA 700W

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор HA1225H12S-Z.

внутренняя часть XPG PROBE NOVA 700W

Тесты

Для начала провели тестирование с тестовым стендом, построенным на связке с процессором Intel Core Ultra 5 225 и видеокартой GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti (рекомендован блок питания от 650 Вт).

AIDA 64

тесты XPG PROBE NOVA 700W

OCCT

тесты XPG PROBE NOVA 700W

Проблем со стабильностью работы системы в режиме постоянной синтетической нагрузки на все компоненты системы замечено не было. Теперь приступаем к изучению на нашем открытом стенде с поэтапной нагрузкой.

КПД

тесты XPG PROBE NOVA 700W

Данные
100W87
200W87
300W88
400W89
500W89
600W87
700W86

Уровень напряжения на линиях

тесты XPG PROBE NOVA 700W

100W300W700W
1212,0911,9511,74
55.095.075.04
3,33.363.323.3

Уровень шума, дБ (расстояние 30 см)

тесты XPG PROBE NOVA 700W

Данные
100W31
300W34
700W41

Итоги

XPG PROBE NOVA 700W – недорогой блок питания cо стандартом ATX 2.52, стабильным напряжением по всем трем линиям, низкой пульсацией, КПД в рамках сертификата 80 Plus Bronze, умеренным шумом в нагрузке, актуальным набором портов. Из особенностей – отсутствие 12V-2x6. Проблем и сбоев в ходе нагрузочных и эксплуатационных тестов не было.
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