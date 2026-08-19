Обзор и тесты XPG PROBE NOVA 700W. Недорогой блок питания с ATX 2.52

Обновленная серия XPG PROBE NOVA включает модели мощностями 600 и 700 Вт. Относятся к доступному ценовому сегменту, соответствует стандарту ATX 2.52 и сопровождается 3-летней гарантией от производителя. Относится к тому типу комплектующих, которые обеспечивают надежную и стабильную работу, не требуя к себе внимания.

Комплектация

Поставляется в коробке с ярким оформлением. На лицевой стороне изображение сертификата 80 Plus Bronze. На обратной стороне данные по характеристикам.

Внешний вид

Внутри блок питания дополнительно защищен от тряски пупырчатой пленкой. Комплект включает силовой кабель, набор винтов и руководство пользователя.Оформление и исполнение корпуса привычно строгое. На крышке решетка гриль с логотипом бренда по центру. На боковые стороны нанесена наклейка с логотипом бренда и названием серии.

Тыльная сторона с вентиляционной решеткой. Рядом с тумблером питания размещена механическая кнопка питания.

На основание нанесена наклейка с нагрузочной таблицей и логотипом сертификата. На линию 12В – 648 Вт, 54А. 3.3В и 5В – 110 Вт, 17А и 19А соответственно.

XPG PROBE NOVA 700W с несъемным исполнением кабелей. Выведены все они из общего окошка с пластиковой окантовкой. Кабели с сечением 18 AWG, проблем с укладкой в корпусе с ними не возникнет.

ATX 24-пин, длина 50 см,

два CPU (EPS12V) на общем кабеле, 50+15 см,

два кабеля с PCIe 6+2, 50 см,

два кабеля по триSATA и одним MOLEX.

Общий набор следующий:Здесь нет 12V-2x6, что с учетом ценового ориентирования и мощности проблемой не будет, при этом его отсутствие позволяет сохранить «вкусный» ценник для потребителя. Мощности 700 Вт будет достаточно до уровня Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070.

Внутренняя часть

На входе фильтр, два Y-конденсатора, один X-конденсатор. Плавкий передохранитель и NTC-термистор. Виды защит включают OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / SIP. Построен пуст на CWT GPM с групповой стабилизацией, однотактовым прямоходовым преобразователем и пассивным выпрямителем.

Высоковольтный конденсатор Teapo 400В 390 мКф. На алюминиевом радиаторе диодные сборки STPS30L60CT. В схемотехнике используются транзисторы Infineon, конденсаторы Teapo и Elite.

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор HA1225H12S-Z.

Тесты

AIDA 64

Для начала провели тестирование с тестовым стендом, построенным на связке с процессором Intel Core Ultra 5 225 и видеокартой GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti (рекомендован блок питания от 650 Вт).

OCCT

КПД

Проблем со стабильностью работы системы в режиме постоянной синтетической нагрузки на все компоненты системы замечено не было. Теперь приступаем к изучению на нашем открытом стенде с поэтапной нагрузкой.

Данные 100W 87 200W 87 300W 88 400W 89 500W 89 600W 87 700W 86

Уровень напряжения на линиях

100W 300W 700W 12 12,09 11,95 11,74 5 5.09 5.07 5.04 3,3 3.36 3.32 3.3

Уровень шума, дБ (расстояние 30 см)

Данные 100W 31 300W 34 700W 41

Итоги

– недорогой блок питания cо стандартом ATX 2.52, стабильным напряжением по всем трем линиям, низкой пульсацией, КПД в рамках сертификата 80 Plus Bronze, умеренным шумом в нагрузке, актуальным набором портов. Из особенностей – отсутствие 12V-2x6. Проблем и сбоев в ходе нагрузочных и эксплуатационных тестов не было.