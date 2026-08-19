Блок питания Seasonic получил сертификат 80 Plus Ruby

Новый блок питания компании Seasonic достиг высшего уровня эффективности в программе 80 Plus при нагрузке 115 Вт. Компания Seasonic представила Prime Enterprise RX-1600 мощностью 1600 Вт, который стал первым блоком питания формата ATX, получившим сертификацию 80 Plus Ruby при нагрузке 115 Вт. Таким образом, новинка заняла верхнюю позицию в рейтинге эффективности программы. Prime Enterprise RX-1600 рассчитан на мощные настольные ПК, рабочие станции и системы с искусственным интеллектом, где одновременно важны высокая выходная мощность и максимальная энергоэффективность. Достижение особенно примечательно тем, что стандарт 80 Plus Ruby устанавливает более жёсткие требования к эффективности по сравнению с предыдущими уровнями сертификации.

«Seasonic участвует в программе 80 Plus с момента её запуска, поэтому этот результат имеет для нас особое значение», — заявил генеральный директор Seasonic Уолтер Сан. Первый сертифицированный блок питания компании появился в 2005 году, а в 2008 году Seasonic получила первую сертификацию Gold. 80 Plus Ruby предъявляет одни из самых строгих требований к эффективности. При нагрузке 5% блок питания должен обеспечивать эффективность не менее 85%, при 10% — 91%, при 20% — 93%, при 50% — 95%, а при полной нагрузке — 91%. И в отличие от предыдущих уровней сертификации, 80 Plus Ruby требует от блока питания высокой эффективности даже при минимальной нагрузке, когда система практически не используется.
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