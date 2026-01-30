200-Гц монитор REDMI G25 оценили в 87 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью REDMI G25, которая получила 24,5-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 200 Гц, соотношением сторон 16:9, временем отклика 1 мс (GtG), пиковой яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 87 долларов.

