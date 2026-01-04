275-Гц монитор Acer Nitro VG270U Z2 оценили в 165 долларов

Компания Acer объявила о выпуске игрового монитора Nitro VG270U Z2, который получил 27-дюймовую матрицу типа IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 275 Гц в разгоне, типичной яркостью 250 нит, временем отклика GtG 0,5 мс, 90% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10, технологией AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя 2-Вт стереодинамиками и подставкой с регулировкой угла наклона от −5° до +25°. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составляет эквивалент 165 долларов.