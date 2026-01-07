Dell представила первый 52-дюймовый 6К-монитор

Монитор богат на разъёмы и одновременно выполняет функцию Thunderbolt-дока. В наличии два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и один Thunderbolt 4 с поддержкой видеовыхода и зарядки 140 Вт. Есть три USB Type-C для подключения к источнику сигнала, два USB Type-C и пять USB Type-C для периферии, а также сетевой порт 2,5 Гбит/сек. Для чего нужны все эти видеовходы? В первую очередь для отображения нескольких ПК одновременно. Функция разделения экрана позволяет выводить до четырёх источников одновременно, а поддержка KVM даёт возможность управлять каждым из устройств с помощью одной клавиатуры и мыши. Dell рассчитывает, что этот гигантский монитор заинтересует инженеров, финансистов и специалистов по CAD, ведь он предназначен для замены мультиэкранных конфигураций. Правда, стоит такой монитор 2800 долларов, что довольно дорого.