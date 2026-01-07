Dell представила первый 52-дюймовый 6К-монитор

Сегодня компания Dell представила первый в мире 52-дюймовый 6К-монитор, который точно заинтересует пользователей, желающих получить максимум от своей системы. Дело в том, что Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (да, на официальном сайте указано именно это название) предоставляет соотношение сторон 21:9, лёгкую изогнутость на уровне 4200R и поддерживает разрешение до 6144х2560 с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой VRR. Панель IPS Black обеспечивает более глубокие чёрные и лучший контраст по сравнению с обычной IPS, хотя при плотности 129 пикселей на дюйм отдельные пиксели могут быть заметны при близком рассмотрении.

Монитор богат на разъёмы и одновременно выполняет функцию Thunderbolt-дока. В наличии два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и один Thunderbolt 4 с поддержкой видеовыхода и зарядки 140 Вт. Есть три USB Type-C для подключения к источнику сигнала, два USB Type-C и пять USB Type-C для периферии, а также сетевой порт 2,5 Гбит/сек. Для чего нужны все эти видеовходы? В первую очередь для отображения нескольких ПК одновременно. Функция разделения экрана позволяет выводить до четырёх источников одновременно, а поддержка KVM даёт возможность управлять каждым из устройств с помощью одной клавиатуры и мыши. Dell рассчитывает, что этот гигантский монитор заинтересует инженеров, финансистов и специалистов по CAD, ведь он предназначен для замены мультиэкранных конфигураций. Правда, стоит такой монитор 2800 долларов, что довольно дорого.
