280-Гц монитор Alienware AW2726DL оценен в 190 долларов

Компания Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Alienware AW2726DL, которая получила 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, временем отклика GtG 1 мс, яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит, 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветовой гаммы sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA, одним интерфейсом HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 190 долларов.