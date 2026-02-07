Представлен 280-Гц монитор AOC Q27G4ZDP/WS

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G4ZDP/WS, которая основана на 26,5-дюймовой матрице WOLED четвертого поколения от LG Display, созданной по технологии Primary RGB Tandem. Новинка характеризуется разрешением 2K, кадровой частотой 280 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 99,5% DCI-P3, пиковой яркостью 1500 нит в режиме HDR (APL 1,5%), сертификацией VESA HDR True Black 500 и ClearMR 15000, сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания и аппаратным снижения интенсивности синего света, антибликовой технологией AGLR, защитой от выгорания OLED Care, регулируемой подставкой, а также интерфейсами HDMI 2.1 (FRL6, 48 Гбит/с) и DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 445 долларов.

