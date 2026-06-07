210-Гц монитор Philips Evnia 27M4N3500FQ оценили в 120 долларов

Компания Philips пополнила ассортимент бюджетных игровых мониторов моделью Evnia 27M4N3500FQ, которая базируется на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой до 210 Гц в режиме разгона, временем отклика 1 мс (GtG), показателем статической контрастности 1000:1, максимальной яркостью 350 нит, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 94% охватом DCI-P3 и 93,8% Adobe RGB, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 120 долларов.

Представлен моноблочный ПК ASUS ExpertCenter P200 AiO…
Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-моноблоков моделью ExpertCenter P200 AiO (PM240FA), которая ба…
Монитор MSI MPG OLED 322URDX36 получит три режима работы …
Компания MSI раскрыла подробности об игровом мониторе MPG OLED 322URDX36, который основан на 32-дюймовой …
Представлен моноблок ASUS ExpertCenter P600 AiO на Ryzen AI …
Компания ASUS пополнила ассортимент моноблоков моделями ExpertCenter P600 AiO PM640GA и PM670GA с монитор…
Представлен монитор AOC AGON PRO AG276UZD…
AOC выводит на российский рынок новейшую разработку в серии AGON PRO – игровую модель AG276UZD. Этот 26,5…
120-Гц монитор Innocn 2410F (2026) оценен в 90 долларов …
Компания United Innovation пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Innocn 2410F (2026), котора…
Двухрежимный монитор REDMI G Pro 32U 2026 оценен в 470 долла…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI G Pro 32U 2026, которая получила…
Представлен 160-Гц 4K-монитор REDMI G27U 2026…
Компания Xiaomi объявила о выходе на китайский рынок игрового монитора REDMI G27U 2026, который оценен в …
Новый 4K-монитор HUAWEI MateView GT оценили в 290 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент игровых мониторов моделями MateView GT нового поколения. Базовая мо…
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor