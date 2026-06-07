210-Гц монитор Philips Evnia 27M4N3500FQ оценили в 120 долларов

Компания Philips пополнила ассортимент бюджетных игровых мониторов моделью Evnia 27M4N3500FQ, которая базируется на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой до 210 Гц в режиме разгона, временем отклика 1 мс (GtG), показателем статической контрастности 1000:1, максимальной яркостью 350 нит, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 94% охватом DCI-P3 и 93,8% Adobe RGB, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 120 долларов.