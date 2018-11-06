22 ноября стартуют продажи Huawei Watch GT

На бумаге Huawei Watch GT выглядит как монстр смарт-часов с двухъядерным процессором , встроенным GPS , мониторингом частоты сердечных сокращений в режиме реального времени (TruSeen 3.0) , водонепроницаемостью 50 м , ярким 1,39-дюймовым (454 x 454 пикселя) AMOLED-экран и большой 14-дневный срок службы батареи . Однако не обошлось и без подводных камней, 14-дневный срок службы батареи, актуален только с выключенным GPS. При включенном GPS вы получаете только 22 часа автономной работы . Разумеется, Huawei отмечает, что это все еще выше, чем 18-часовое время автономной работы у Apple Watch S4.

Watch GT также оснащен альтиметром, барометром и компасом, включая другие стандартные функции здоровья, такие как мониторинг сна и программное обеспечение для тренировок. Единственное, чего не хватает Watch GT, это поддержка NFC, а это означает, что вы не можете использовать его для бесконтактных платежей, таких как Samsung Galaxy Watch или Apple Watch.

The Watch GT отличается стильным дизайном часов, который является легким и тонким. Они будет представлены в двух вариантах: Classic Edition и Sport Edition. Из того, что мы можем сказать, единственное различие - цвет корпуса и ремня. Classic Edition имеет корпус из нержавеющей стали с DLC и кожаный ремешок, а Sport Edition - облачен в черный с силиконовым ремешком. Продажи стартуют 22 ноября, ценник HUAWEI Watch GT Classic Edition $ 328, HUAWEI Watch GT Sport Edition $ 298.