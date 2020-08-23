23 устройства компании Samsung получат обновление оверлея Android One UI 2.5

Компания Samsung опубликовала список смартфонов, которые получат обновление оверлея Android One UI 2.5. 23 устройства были включены в этот список. Версия One UI 2.5 кардинально не изменит стиль ОС Android, но будут добавлены новые полезные функции, что не может не радовать. Новыми функциями станут запись видео 8K с частотой 24 кадра в секунду, запись с соотношением сторон 21: 9, управление направлением микрофона, автоматическая синхронизация в приложении Samsung Notes.

Список совместимых смартфонов: линейка смартфонов Galaxy S20, S10, S9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 9, Galaxy Z Flip (5G), Galaxy Fold (5G).