24 февраля Huawei представит глобальную версию Honor 9X Pro

2020-02-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Honor 9X Pro; [76]
В просторах интернета и социальных сетей, появилась информация, что компания Huawei скоро представит смартфон Honor 9X Pro.

Смартфон Huawei Honor 9X Pro получит новый 7 нанометровый процессор Kirin 810. Смартфон Huawei Honor 9X Pro получит безрамочный IPS дисплей на 6.59 дюймов с разрешением FHD+. Также смартфон получит выезжающую фронтальную камеру на 16 Мп. Основная камера получит три модуля: на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Заряжаться смартфон будет с помощью порта USB-C.


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