240-Гц монитор Dell SE2426HG оценили в 105 долларов

Компания Dell пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделями SE2426HG и SE2726HG с диагональю 24 и 27 дюймов соответственно. Новинки характеризуются IPS-матрицами с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика GtG 0,5 мс, яркостью 300 нит, статической контрастностью 1000:1, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой HDR10 и технологии AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (TMDS) и одним портом DisplayPort 1.4. Мониторы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 105 и 135 долларов.

