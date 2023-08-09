240-Гц монитор Dough Spectrum Black оценен в 850 евро

Компания Dough пополнила ассортимент мониторов моделью Spectrum Black, которая получила 32-дюймовую OLED-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), 98,5% охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 1500000:1, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, двумя интерфейсами HDMI 2.1a, по одному разъему DisplayPort и USB-C с функцией подзарядки других устройств мощностью 100 Вт, USB-концентратором с двумя портами Type-C (10 Гбит/с, 15 Вт) и двумя Type-A (10 Гбит/с, 5 Вт), а также гибко регулируемой алюминиевой подставкой. Монитор оценен в 850 евро за вариант с матовой поверхностью и 1050 евро за версию с глянцевым покрытием и защитным стеклом Gorilla Glass. Старт продаж намечен на апрель следующего года.