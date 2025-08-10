240-Гц монитор HKC G27H3S Classic Edition оценили в 90 долларов

Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью G27H3S Classic Edition, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика GtG 1 мс, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, нерегулируемой подставкой, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайской рынке составила эквивалент 90 долларов.

