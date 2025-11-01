Представлен 240-Гц 4K-монитор AOC Agon Pro AGP327UZD

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon Pro AGP327UZD, которая получила 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек и кадровой частотой 240 Гц или 1920:1080 точек с частотой обновления 480 Гц. Новинка также характеризуется временем отклика GtG 0,03 мс, максимальной яркостью SDR 275 нит, яркостью HDR до 1300 нит, глубиной цвета 10 бит, 98,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA, RGB-подсветкой, двумя 4-Вт динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 2.1, одним разъемом USB-C с поддержкой 65-Вт зарядки и тремя USB-A 3.2 Gen 1, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 910 долларов.