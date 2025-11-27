Представлен 300-Гц монитор AOC Q27G4SMN

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27G4SMN, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast VA с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED с 1152 независимыми зонами подсветки, кадровой частотой 300 Гц, пиковая яркость HDR 1200 нит, статической контрастностью 5000:1, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, типичной яркостью 450 нит в режиме SDR и 700 нит в HDR, временем отклика GtG 1 мс, 97% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, точностью цветопередачи ΔE < 2, поддержкой синхронизации Adaptive-Sync для устранения устраняет разрывов и зависаний, двумя интерфейсами HDMI 2.1 FRL и одним DisplayPort 1.4 (DSC), подставкой с регулировкой угла наклона, поворота и вращения, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.