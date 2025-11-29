QD-MiniLED монитор KTC M27U6 оценили в $210

Компания KTC пополнила ассортимент мониторов моделью M27U6, которая основана на IPS-матрице с разрешением 4K UHD и подсветкой QD-MiniLED. Новинка также характеризуется 1152 зонами подсветки, частотой обновления 72 Гц или 144 Гц в разрешении Full HD, поддержкой стандарта HDR1000, максимальной яркостью 1000 нит в режиме HDR, заводской калибровкой с точностью цветопередачи ΔE менее 2, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветового пространства sRGB, подставкой с возможностью поворота в портретный режим и белой расцветкой корпуса. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 210 долларов.

