Apple Studio Display получит крупное обновление

Судя по информации инсайдеров, монитор Apple Studio Display готовится к серьёзному обновлению в 2026 году — по данным, найденным в предварительной сборке iOS 26, монитор получит новейший процессор компании. Крупный и достаточно авторитетный инсайдер обнаружил в коде этой сборки упоминание нового внешнего экрана Apple с кодовым именем J527. Интересно, что именно так ранее обозначал будущую версию Studio Display журналист Bloomberg Марк Гурман. Судя по этим данным, новый Apple Studio Display получит переменную частоту обновления в стиле ProMotion с максимальным значением 120 Гц. Текущее поколение ограничено 60 Гц, поэтому апдейт выглядит весьма солидным. Также экран сможет работать как в SDR, так и в HDR, что намекает на переход с обычной LCD-панели на более современную технологию — вероятнее всего, Mini-LED.

Внутри устройства появится процессор A19, тогда как нынешняя модель использует A13 Bionic. Гурман ранее также упоминал ещё одну вариацию будущего монитора с кодовым именем J427, но подробностей о ней пока практически нет. На данный момент не совсем понятно, что именно даёт монитору использование нового производительного чипа, так как устройство выступает в роли обычного монитора — это не моноблок, заменяющий компьютер. Но, видимо, этот процессор позволит реализовать в модели какие-то интересные функции, которые ранее пользователям были недоступны. Остаётся лишь ждать официального анонса и надеяться на нечто интересное.
