Представлен 350-Гц монитор Samsung Odyssey G60F

Компания Samsung объявила о выпуске игрового монитора Odyssey G60F, который основан на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой до 350 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), максимальной яркостью 350 нит, поддержкой VESA DisplayHDR 400, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, отображением до 16,7 миллиона оттенков, поддержкой синхронизации FreeSync Premium и G-Sync Compatible, матовым антибликовым покрытием, подставкой регулировкой высоты (до 120 мм), угла наклону, поворота и перевода в портретный режим, настенным креплением VESA 100, а также интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Цена монитора составила 500 долларов.

