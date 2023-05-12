240-Гц монитор Philips Evnia 25M2N3200W оценен в 205 евро

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 25M2N3200W, которая получила 24,5-дюймовую 10-битную (8 бит + FRC) VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 300 нит, временем отклика 1 мс (GtG), контрастностью 3000:1, 120% охватом цветового пространства sRGB и 101,5% гаммы NTSC, подставкой с возможностью регулировки высоты и вращения монитора, цифровыми разъемами Display Port 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом и поддержкой технологии LowBlue Light для заботы о глазах пользователя. Цена монитора составляет 205 евро.