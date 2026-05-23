Gigabyte представила 240-Гц монитор GO27Q24G

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GO27Q24G, которая получила 27-дюймовую OLED-панель с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется технологией MLA+ WOLED с микролинзами Micro Lens Array+ для повышения яркости, кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика 0,03 мс GTG, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, типичной яркостью в режиме SDR- 275 нит и пиковой яркостью в HDR 1300 нит, сертификацией стандарта VESA DisplayHDR True Black 400, антибликовым покрытием RealBlack Glossy, технологией HyperNits для усиления HDR-эффекта, поддержкой VRR и совместимостью с NVIDIA G-Sync, технологией OLED VRR Anti-Flicker, функцями Flicker-Free, Low Blue Light и сертификацией Eyesafe 3.0 для заботы о зрении пользователя, защитой от выгорания AI OLED Care, подставкой с регулировкой высоты на 13 см и переводом в портретный режим, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, портом USB Type‑C с поддержкой 15-Вт обратной зарядки, аудиогнездом для наушников, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора составляет 500 долларов.