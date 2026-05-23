Gigabyte представила 240-Гц монитор GO27Q24G

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GO27Q24G, которая получила 27-дюймовую OLED-панель с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется технологией MLA+ WOLED с микролинзами Micro Lens Array+ для повышения яркости, кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика 0,03 мс GTG, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, типичной яркостью в режиме SDR- 275 нит и пиковой яркостью в HDR 1300 нит, сертификацией стандарта VESA DisplayHDR True Black 400, антибликовым покрытием RealBlack Glossy, технологией HyperNits для усиления HDR-эффекта, поддержкой VRR и совместимостью с NVIDIA G-Sync, технологией OLED VRR Anti-Flicker, функцями Flicker-Free, Low Blue Light и сертификацией Eyesafe 3.0 для заботы о зрении пользователя, защитой от выгорания AI OLED Care, подставкой с регулировкой высоты на 13 см и переводом в портретный режим, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, портом USB Type‑C с поддержкой 15-Вт обратной зарядки, аудиогнездом для наушников, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора составляет 500 долларов.

Sony выпустила геймерский монитор InZone M10S II…
Оригинальный игровой OLED-монитор Sony InZone M10S выделялся сразу по нескольким причинам — были как силь…
Elgato выпустила громоздкую модель Stream Deck Plus XL…
После того, как в 2024 году компания Elgato превратила свой контроллер Stream Deck в более крупное решени…
Представлен 400-Гц монитор ASRock PG27QFW2A…
Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ASRock PG27QFW2A, которая основана на …
Рынок OLED-мониторов вырос та 92%…
По данным TrendForce, мировые поставки OLED-мониторов в 2025 году достигли 2,7 миллиона устройств, показа…
Проектор BenQ GV32 оценили в 500 долларов …
Компания BenQ пополнила ассортимент недорогих проекторов моделью GV32, которая уже появилась в китайской …
Новый 4K-монитор HUAWEI MateView GT оценили в 290 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент игровых мониторов моделями MateView GT нового поколения. Базовая мо…
Белый игровой монитор GIGABYTE MO27Q2A ICE с QD-OLED-панелью…
GIGABYTE выходит на рынок с новым игровым монитором MO27Q2A ICE, который может похвастаться белым исполне…
Представлен монитор Philips Evnia 32M2N8800…
В России компания Philips представила свое наиболее амбициозное предложение в сфере игровых устройств — м…
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor