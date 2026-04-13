Представлен 160-Гц 4K-монитор REDMI G27U 2026

Компания Xiaomi объявила о выходе на китайский рынок игрового монитора REDMI G27U 2026, который оценен в эквивалент 220 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 4K и кадровой частотой 160 Гц, вторым режимом с разрешением Full HD и частотой обновления 320 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой стандарта HDR400, 10-битной глубиной цвета, точностью цветопередачи ΔE < 2, интерфейсом DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 54 Гбит/с и портом HDMI 2.1, а также трехлетней гарантией. Продажи монитора в Китае стартуют 17 апреля.

