Представлен 360-Гц монитор Thunderobot JQ27F360

Компания Thunderobot объявила о выходе среднебюджетного геймерского монитора JQ27F360, который базируется на 27-дюймовой матрице типа Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, временем отклика GtG 1 мс, максимальной яркостью 450 нит, глубиной цвета 8 бит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветовой гаммы sRGB, подставкой с регулировкой угла наклона и скрытым держателем наушников, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 235 долларов.