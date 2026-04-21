Моноблок Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в продажу необычный моноблочный ПК ThinkCentre X AIO Aura Edition, который был анонсирован еще в начале года на CES 2026. Главной особенностью новинки стал почти квадратный 27,6-дюймовый экран с разрешением 2560:2880 пикселей и соотношением сторон 16:18. Моноблок также оснастили процессорами Intel Core Ultra X7, до 64 ГБ оперативной памяти, слотами для двух твердотельных накопителей формата M.2, четырьмя динамиками с шумоподавлением, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, интерфейсом Thunderbolt 4, портами USB-C, USB-A и HDMI 2.1, 16-Мп веб-камерой с ИК-подсветкой и подставкой с возможностью разворота на 90 градусов. Цена новинки на дебютном японском рынке составляет 5000 долларов.